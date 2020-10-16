11:48 16.10.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Tesla начинает производство семиместной модели Y

Долгожданная семиместная версия кроссовера Tesla поступит в производство в следующем месяце.

Tesla начинает производство семиместной модели Y

Model Y - это небольшой кроссовер на базе седана Model 3. Автомобиль дебютировал весной 2020 года в трех вариантах и ​​должен был стать более дешевой альтернативой крупногабаритной Model X. Хотя стандартный автомобиль предлагает довольно просторный салон, слухи ходят уже давно о грядущей модели с возможность купить третий ряд сидений.

Об этом пишет УРА-Информ.

Эту информацию официально подтвердил в Twitter сам Илон Маск. Отчетливо и лаконично он написал, что производство увеличенной версии автомобиля начнется в следующем месяце.

В конфигураторе автомобилей на сайте также появилась подходящая дополнительная опция, где любой желающий приобрести Model Y может добавить упомянутый дополнительный ряд сидений за 3000 долларов.

Американский производитель электромобилей также объявил, что первые поставки более крупного варианта Model Y начнутся в начале декабря. Это означает, что клиенты не смогут использовать автомобиль до 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Tesla будет создавать умные часы.


  
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