Tesla начинает производство семиместной модели Y

Model Y - это небольшой кроссовер на базе седана Model 3. Автомобиль дебютировал весной 2020 года в трех вариантах и ​​должен был стать более дешевой альтернативой крупногабаритной Model X. Хотя стандартный автомобиль предлагает довольно просторный салон, слухи ходят уже давно о грядущей модели с возможность купить третий ряд сидений.

Об этом пишет УРА-Информ.

Эту информацию официально подтвердил в Twitter сам Илон Маск. Отчетливо и лаконично он написал, что производство увеличенной версии автомобиля начнется в следующем месяце.

В конфигураторе автомобилей на сайте также появилась подходящая дополнительная опция, где любой желающий приобрести Model Y может добавить упомянутый дополнительный ряд сидений за 3000 долларов.

Американский производитель электромобилей также объявил, что первые поставки более крупного варианта Model Y начнутся в начале декабря. Это означает, что клиенты не смогут использовать автомобиль до 2021 года.

Ранее мы сообщали, что Tesla будет создавать умные часы.