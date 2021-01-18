Компания предлагает возможность взлета и посадки на традиционных взлетно-посадочных полосах

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Virgin Orbit впервые запустила на орбиту свою ракету LauncherOne, тем самым завершив первую успешную демонстрационную миссию новой технологии.

Запуск LauncherOne на орбиту является важной вехой в технологическом развитии Virgin Orbit. Компания впервые показала, что ее самолет-носитель вместе с орбитальной ракетой могут работать по назначению. Это должно позволить компании наконец начать коммерческие операции, связанные с запуском спутников со своего транспортного средства, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Это вторая попытка Virgin Orbit выйти на орбиту — первая началась в конце мая 2020 года, но не достигла своей цели. Компания заявила, что многое вытащила из описанной ошибки и исправила ее, чтобы она больше не повторялась в будущем.

Уникальное предложение Virgin Orbit на рынке малых взлетов — возможность взлета и посадки на традиционных взлетно-посадочных полосах — благодаря использованию модифицированного самолета Boeing 747. Это увеличивает возможности потенциальных клиентов компании.

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