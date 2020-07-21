12:18 21.07.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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KFC хочет печатать наггетсы на принтере

Технологии не чужды KFC, но на этот раз компания хочет пойти еще дальше. На этот раз компания намерена использовать 3D принтер заключается в предотвращении дефицита мяса.

KFC хочет печатать наггетсы на принтере

KFC хочет иметь функции безопасности на случай, если в окружающей среде не будет хватать мяса для создания популярных наггетсов. Компания проводит испытания продуктов питания с 3D-печатью, для этого компания сотрудничает с российской компанией 3D Bioprinting Solutions, чтобы обеспечить возможность печати наггетсов разных размеров и форм.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Метод печати состоит в том, чтобы объединить куриные клетки с растительным материалом, чтобы воссоздать вкус и текстуру настоящего мяса. 3D Bioprinting предоставляет технологии и оборудование, а вклад KFC заключается в том, чтобы включать ингредиенты и сверхсекретную смесь специй, что сделало компанию символом индустрии быстрого питания.

Новая идея KFC не только практична, но и экологична. Бренд, вероятно, также делает это, чтобы сохранить нужное количество средств. К сожалению, KFC не объявила точно, когда можно будет опробовать первые наггетсы, полностью напечатанные на 3D-принтере. Бренд не единственный, кто экспериментирует с технологиями такого типа - McDonalds также заинтересован в подобных решениях.

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