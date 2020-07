Microsoft прекращает производство игровых консолей

Предыдущие отчеты показывают, что количество поставок Xbox One постепенно уменьшался, хотя рост продаж во время пандемии увеличился. Microsoft заверяет, что у нее все еще есть запасы, и у всех желающих не должно быть проблем с возможной покупкой выбранной консоли, хотя только модель One S останется в производстве.

Об этом пишет УРА-Информ.

Xbox One X дебютировал в ноябре 2017 года как "самая мощная консоль в мире". Однако нельзя отрицать, что перед премьерой преемника он теряет смысл существования. Прекращение производства Xbox One S All-Digital Edition более интригующая. Это самая дешевая консольная модель из семейства Xbox, выпущенная в апреле 2019 года, без оптического привода. Служит в рамках подписки All Access, которая стоит $ 19,99. ежемесячно, с контрактом на два года, клиент получает доступ к услуге Game Pass, получая при этом оборудование в рассрочку.

