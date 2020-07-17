Microsoft прекращает производство игровых консолей

Microsoft официально прекращает производство Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition - согласно заявлению, опубликованному компанией. Компания заявляет, что хочет перенести бремя работы на новую Xbox Series X.
Предыдущие отчеты показывают, что количество поставок Xbox One постепенно уменьшался, хотя рост продаж во время пандемии увеличился. Microsoft заверяет, что у нее все еще есть запасы, и у всех желающих не должно быть проблем с возможной покупкой выбранной консоли, хотя только модель One S останется в производстве.
Об этом пишет УРА-Информ.
Xbox One X дебютировал в ноябре 2017 года как "самая мощная консоль в мире". Однако нельзя отрицать, что перед премьерой преемника он теряет смысл существования. Прекращение производства Xbox One S All-Digital Edition более интригующая. Это самая дешевая консольная модель из семейства Xbox, выпущенная в апреле 2019 года, без оптического привода. Служит в рамках подписки All Access, которая стоит $ 19,99. ежемесячно, с контрактом на два года, клиент получает доступ к услуге Game Pass, получая при этом оборудование в рассрочку.
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