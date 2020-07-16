Microsoft и Google работают над новыми приложениями для Android

Речь идет прежде всего о лучших и более прогрессивных программах, которые предлагают гораздо больше возможностей, чем текущие. Для этого Microsoft планирует использовать инструмент PWABuilder в сотрудничестве с библиотеками Google Bubblewrap. Это приведет не только к разработке приложения, но и к использованию нового стандарта ярлыков Интернета и визуальных решений.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Thurrot.

Очень интересная идея, которая, безусловно, приведет к большему выбору приложений с улучшенными возможностями. Сотрудничество обеих компаний также приводит к общей разработке инструментов и возможностей в разработке программного обеспечения.

Хотя, вероятно, пройдет какое-то время, прежде чем мы увидим эти приложения в Google Store, это действительно стоит ждать.

Ранее мы сообщали, что исследователи из Института передовых технологий Samsung обнаружили новый материал под названием аморфный нитрид бора, который может революционизировать полупроводниковую промышленность. Это должно стать ключом к преодолению проблем масштабируемости, которые благодаря своим специфическим свойствам смогут использоваться в широком спектре продуктов.