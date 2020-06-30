12:51 30.06.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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PS Плюс в июле с 3 играми от Sony: крутой набор игр к 10-летию сервиса

Состав игр PS Плюс за июль раскрыт. Игроки могут рассчитывать на 3 игры от Sony. Это интересный набор, который может понравиться многим игрокам.

PS Плюс в июле с 3 играми от Sony: крутой набор игр к 10-летию сервиса

Так уже за несколько дней игроки смогут загрузит на свои консоли NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider и Erica.

Об этом пишет УРА-Информ.

Sony удивила презентацией в понедельник в 14:01, но стоит отметить, что сегодня мы наблюдаем уникальную ситуацию. PlayStation Plus была запущена 10 лет назад, поэтому Sony решила должным образом отпраздновать это событие - поэтому на этой неделе игроки получат бесплатную тему для PlayStation 4.

Sony также предоставила доступную информационную графику, показывающую, как PS Plus развивалась. Сначала игроки могли загружать игры маленького размера, но с тех пор им удалось создать множество отличных игр.

В то же время Sony напомнила, что PlayStation Plus дебютировала 29 июня 2010 года. Конечно, на протяжении всего своего существования при участии игроков создавалась впечатляющая статистика.

Ранее мы сообщали, что Microsoft Store раздает пять бесплатных игр.


    
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