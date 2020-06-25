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Microsoft Store раздает пять бесплатных игр: скачайте их быстрее

Магазин Microsoft раздает бесплатные игры. Пять игр можно скачать бесплатно. Список включает в себя две части Farming Simulator.

Microsoft Store раздает пять бесплатных игр: скачайте их быстрее

Время от времени виртуальные магазины предлагают все больше бесплатных продуктов. Лидирует Epic Games Store, который предлагает бесплатные игры еженедельно в течение полутора лет каждую неделю. Microsoft решила не быть хуже.

Об этом пишет УРА-Информ.

Пять бесплатных игр появились в предложении Microsoft Store. Первые два - Farming Simulator 14 и Farming Simulator 16. Они уже несколько лет являются частью довольно популярного симулятора фермы. В игре испоьзуются сельскохозяйственные машины, такие как комбайны или тракторы. Интересно, что это подлинные модели этих автомобилей от таких компаний, в том числе Lamborghini, Krone, Amazone или Case IH. Пока неизвестно, как долго игры останутся бесплатными, рядом с ними нет маркировки. Это может означать, что игры стали доступны бесплатно навсегда.

Omega Rally Championship - простая гоночная игра с минималистичной графикой.

Blackbeard's Cobe - это приключенческая игра в жанре экшн, действие которой происходит в наше время.

Последняя бесплатная игра - Spider Jet Flight - Shoot & Strike. Как следует из названия, это реактивный симулятор полета.

Ранее мы сообщали, что EA представила новую версию игры FIFA 21.


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