Боинг возобновляет производство скандальных самолетов 737 Max: что известно

Производство 737 Max возобновится на заводе Renton в Вашингтоне. Компания объявляет, что самолеты будут доступны по более низкой цене.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

"Мы находимся в постоянном пути, чтобы развивать нашу производственную систему и сделать ее еще сильнее", - сказал Уолт Одишо, вице-президент и генеральный менеджер программы 737.

Во время довольно длительного перерыва Боинг сосредоточился на создании новых процессов, которые улучшат будущее производство 737 Max.

- Шаги, которые мы предприняли на заводе, помогут достичь цели в 100% качества для наших клиентов, поддерживая нашу неизменную приверженность безопасности на рабочем месте, - сказал Скотт Стокер, вице-президент 737 Manufacturing.

Однако генеральный директор Boeing Дейв Кэлхун предупредил, что глобальный экономический кризис и кризис в области здравоохранения все еще продолжаются, и отрасли потребуется несколько лет, чтобы вернуться в свое состояние.

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