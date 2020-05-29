13:10 29.05.2020 | Технологии | Новости     укр | рус
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Боинг возобновляет производство скандальных самолетов 737 Max: что известно

Boeing возобновляет производство 737 Max, производство которого было прекращено в январе 2019 года. Это решение связано с вопросами безопасности. Две трагедии с участием 737 Max, в которых погибли 346 человек, заставили компанию предпринять радикальные шаги.

Боинг возобновляет производство скандальных самолетов 737 Max: что известно

Производство 737 Max возобновится на заводе Renton в Вашингтоне. Компания объявляет, что самолеты будут доступны по более низкой цене.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на WP.

"Мы находимся в постоянном пути, чтобы развивать нашу производственную систему и сделать ее еще сильнее", - сказал Уолт Одишо, вице-президент и генеральный менеджер программы 737.

Во время довольно длительного перерыва Боинг сосредоточился на создании новых процессов, которые улучшат будущее производство 737 Max.

- Шаги, которые мы предприняли на заводе, помогут достичь цели в 100% качества для наших клиентов, поддерживая нашу неизменную приверженность безопасности на рабочем месте, - сказал Скотт Стокер, вице-президент 737 Manufacturing.

Однако генеральный директор Boeing Дейв Кэлхун предупредил, что глобальный экономический кризис и кризис в области здравоохранения все еще продолжаются, и отрасли потребуется несколько лет, чтобы вернуться в свое состояние.

Ранее мы сообщали, что ученые создали глаз киборга.


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