Технологии

Блокада Суэцкого канала может повлиять на рынок смартфонов

На Суэцкий канал приходится менее 5 процентов глобального логистического потока смартфонов

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Блокада Суэцкого канала может повлиять на мобильные устройства. Из-за блокады водный путь замедлил поставки во многие регионы мира.

Strategy Analytics предсказывает, что блокада Суэцкого канала может оказать влияние на и без того разрушенную индустрию мобильных устройств, однако эффект будет небольшим. Мобильный рынок борется с нехваткой полупроводников, что также влияет на такие устройства, как планшеты, ноутбуки, телевизоры и автомобили. На Суэцкий канал приходится менее 5 процентов глобального логистического потока смартфонов. Многие из этих компонентов доставляются в другие регионы мира самолетами или отдельными морскими маршрутами в обход Ла-Манша, пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Однако в Strategy Analytics отмечают, что вся индустрия смартфонов в ближайшем будущем почувствует влияние блокады, в основном из-за проблем с потоком нефти. Повышение цен на топливо также повлияет на доставку и заводы, использующие генераторы.

Суэцкий канал был успешно разблокирован после почти недели тупика. Поставки должны возобновиться в любой момент.

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