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Швейцария - Украина: какой результат устроит Шевченко и Ко, чтобы остаться в элите

Сегодня, 17 ноября, сборная Украины по футболу сыграет свой последний поединок в рамках Кубка Наций в этом сезоне. Соперником подопечных Андрея Шевченко будет сборная Швейцария.

Швейцария - Украина: какой результат устроит Шевченко и Ко, чтобы остаться в элите

Именно украинцы и швейцарцы в гостевом для нас матче разыграют третье место в группе, которое позволит остаться и на следующий сезоне в элитном дивизионе турнира. Перед заключительным матчем у украинцев лучшее турнирное положения – шесть очков, у Швейцарцев только три, однако еще ничего не предрешено.

Об этом пишет УРА-Информ.

Чтобы гарантировать себе третьей место Украине нужно сыграть вничью или выиграть, тогда по очкам у подопечных Шевченко будут лучшие показатели, и Украина останется третьей. В тоже время третьими мы останемся даже и при минимальном поражение, но с крупным счетом 2:3, 3:4 и так далее. Все из-за того, что в первом матче между командами украинцы праздновали успех со счетом 2:1. А именно результат очных встречах определяет положение команд в турнирной таблице при равенстве очков.

Это значит, если Украина проиграет 0:1 или более чем в один гол, то именно швейцарцы останутся в элите. Также нам не подходит счет 1:2. По личным матчам у нас будет полный паритет, но вот общая разница голов хуже у нашей сборной.

Стоит отметить, что на данный момент проведения матча еще находится под вопросом из-за случаев коронавируса в сборной Украине.


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