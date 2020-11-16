12:20 16.11.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Еще несколько футболистов сборной Украины заразилось коронавирусом: важнейший матч с Швейцарией под вопросом

Очередные неприятные новости пришли из стана сборной Украины по футболу. Еще три футболиста украинской команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Еще несколько футболистов сборной Украины заразилось коронавирусом: важнейший матч с Швейцарией под вопросом

Уже завтра нашей сборной играть важнейший матч Лиги наций против команды Швейцарии. Если Украина проиграет, то практически точно покинет элитный дивизион турнира, и в следующем сезоне будет играть против команд рангом ниже. Однако матч Швейцария – Украина на данный момент находится под угрозой взрыва из-за новых случаев коронавируса в нашей команде.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УАФ.

"Как выяснилось, тесты трех игроков - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника - вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19", - отмечает пресс-служба украинской ассоциации футбола.

На данный момент футболисты, которые получили позитивные тесты на ковид находятся на изоляции в отеле, в тоже время наша национальная команда ждет решения от местных властей по поводу проведения этого матча. Окончательное решение по этому поводу должно быть принято в ближайшее время.

Ранее стали известны все участники Евро-2020.


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