Еще несколько футболистов сборной Украины заразилось коронавирусом: важнейший матч с Швейцарией под вопросом

Уже завтра нашей сборной играть важнейший матч Лиги наций против команды Швейцарии. Если Украина проиграет, то практически точно покинет элитный дивизион турнира, и в следующем сезоне будет играть против команд рангом ниже. Однако матч Швейцария – Украина на данный момент находится под угрозой взрыва из-за новых случаев коронавируса в нашей команде.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УАФ.

"Как выяснилось, тесты трех игроков - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника - вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19", - отмечает пресс-служба украинской ассоциации футбола.

На данный момент футболисты, которые получили позитивные тесты на ковид находятся на изоляции в отеле, в тоже время наша национальная команда ждет решения от местных властей по поводу проведения этого матча. Окончательное решение по этому поводу должно быть принято в ближайшее время.

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