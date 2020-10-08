Украина установила сразу несколько антирекордов в матче против Франции

Еще в первом тайм в ворота Георгия Бущана, единственного вратаря, который остался в расположении Андрея Шевченко влетело четыре безответных мяча. После перерыва было сделано несколько замен и Украина заиграла весьма интересно, а Циганков даже отквитал один гол. Дальше украинцы имели еще пару неплохих моментов забить второй гол, однако реализация подвела. Франция снова перехватила инициативу и забила еще три гола. В итоге поражение со счетом 1:7.

Об этом пишет УРА-Информ.

Это поражение стало самым крупным для сборной Украины в своей истории. Ранее украинские футболисты проигрывали максимум с разницей в четыре гола, таких случая было всего четыре.

Также семь пропущенных голов – это также новый антирекорд для нашей сборной. Ранее максимум в одном матче Украина пропускала четыре гола. Такое случалось восемь раз.

Напомним, что игру против Франции пропустило сразу несколько основных футболистов нашей сборной по различным проблемам.