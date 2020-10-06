13:08 06.10.2020 | Спорт | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Еще два вратаря сборной Украины сдали положительные тест на коронавирус: матч против Франции могут отменить

Очередные проблемы появились в команде Андрея Шевченко. Национальная сборная Украины по футболу не сможет рассчитывать на двух вратарей в ближайшее время.

Еще два вратаря сборной Украины сдали положительные тест на коронавирус: матч против Франции могут отменить

Голкиперы Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию перед товарищеским матчем против команды Франции, который должен состояться завтра. Такую информацию на своем твиттере разместил журналист каналов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.

Об этом пишет УРА-Информ.

"В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат", - написал журналист.

Ранее после матча чемпионата Украины положительный тест подтвердился у еще одного голкипера сборной Украины, игрока донецкого "Шахтера" Андрея Пятова. Таким образом, у сборноу остался фактически один голкипер – Георгий Бущан.

Шеф-продюсер каналов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько добавил, что положительные тесты сдал также и персонал команды. Он считает, что матч Франция – Украина могут отменить.

"Выявлено еще несколько положительных тестов у игроков и персонала "сине-желтых". Пока без фамилий. Только общался со знающими людьми ... Есть предположение, что матч Франция - Украина теоретически под угрозой…", - написал в Фейсбуке Гресько.

Ще два воротаря збірної України здали позитивні тест на коронавірус: матч проти Франції можуть скасувати

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" ушел на самоизоляцию из-за коронавируса.


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