Стало известно, сколько заработало Динамо за выход в групповой этап ЛЧ

Уже победа на стадии квалификации самого престижного турнира принесла солидные деньги вице-чемпионам Украины. За сам выход в групповой этап турнира "Динамо" получило 15,25 миллионов евро, как и все другие участники группового турнира. Еще 16,62 млн евро киевский клуб получит за место в рейтинге за последние десять лет, у киевлян 18 рейтинг среди 32 клубов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Динамоманию.

В тоже время "Динамо" получит еще деньги из маркетингового пула Лиги чемпионов. Его общий фонд составил в прошлом сезоне 292 млн евро. Он будет разделен позже. Все зависит от телерынка и количества клубов, которые представляют конкретную страну.

Также киевский клуб сможет дополнительно заработать деньги за свое выступление в групповом этапе турнира. Так за победу в каждом матче основного раунда ЛЧ дают €2,7 млн, а за ничью – €0.9 млн. Если вице-чемпионы Украины сумеют выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, то еще дополнительно получат 9,5 млн евро.

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