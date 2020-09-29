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"Тампа-Бэй" - обладатель Кубка Стэнли НХЛ

Хоккеисты "Тампы-Бэй Лайтинг" во второй раз в своей истории выиграли Кубок Стэнли. В шестой игре финала плей-офф НХЛ они обыграли "Даллас Старз" 2:0 и выиграли серию 4-2.

"Лайтинг" ранее побеждали в Кубке в 2004 году. "Звезды" выиграли Кубок Стэнли в 1999 году. Лучшим игроком (MVP) плей-офф этого года был выбран защитник Виктор Хедман из "Тампы". Почти двухметровый швед не только отличился в защите, но и забил важные голы. Последним защитником, который выигрывал этот трофей был Дункан Кейт из "Чикаго Блэкхокс" (тогда они победили "Лайтнинг" со счетом 4:2 в 2015 году).

Об этом пишет УРА-Информ.

Первый трофей поднял капитан "Лайтнинг" Стивен Стэмкос и передал его Хедману. Вернувшись после травмы и операции, Стамкос сыграл в третьем финальном матче, и, хотя он провел на льду менее трех минут, он забил гол и помог команде выиграть – 5:2. Больше на льду он не появлялся.

Тренирует чемпионов НХЛ - 53-летний Джон Купер. Он руководит командой из Тампы с 2013 года.

Решающий этап этого сезона в НХЛ прошел в Эдмонтоне. Соревнования лиги на много недель были прерваны из-за пандемии коронавируса. Позже клубы переехали в два канадских города: упомянутые Эдмонтон и Торонто, где с 1 августа проходили игры Западной и Восточной конференции.

Напомним, что сегодня "Динамо" проведет решающий матч квалификации Лиги чемпионов.


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