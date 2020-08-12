Ломаченко заплатит из своего кармана Лопесу ради заветного боя

Лопес не хотел принимать предложенные ему финансовые условия (1,25 миллиона долларов), но Ломаченко протянул ему руку помощи. Украинец предложил отдать сопернику часть своего гонорара за будущий бой, чтобы устроить поединок, которого ждут болельщики.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские издания.

Неофициально говорится, что Ломаченко может отдать до 500 тысяч долларов Лопесу. Если это произойдет, украинский боксер в конечном итоге заработает около 2,5 миллионов долларов за бой, в котором на кону буду стоять пояса IBF, WBC Franchise, WBA и WBO.

Если переговоры провалятся, группа Top Rank готовит для Ломаченко резервного соперника. Это будет пуэрториканец Феликс Вердехо.

Ранее мы отмечали, что поединок Ломаченко – Лопес может состояться 19 сентября, но в итоге все переносится на октябрь.