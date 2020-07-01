Стала известна дата следующего боя Василия Ломаченко

Первоначально бой должен был состояться 30 мая в Нью-Йорке, но его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. Боб Арум, который продвигает обоих боксеров, работает над тем, чтобы по крайней мере несколько сотен фанатов могли наблюдать за боем возле ринга. Глава Top Rank пытается выработать соглашение, в соответствии с которым ограниченное число поклонников, сидящих на большом расстоянии друг от друга, будут допущены на арену

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Ring.

- Мы подготавливаемся к этой дате, и я знаю, что Арум делает все, чтобы фанаты могли видеть этот бой. Ждем дуэли, которая будет официально подтверждена, - сказал Лопес.

22-летний Лопес нокаутировал Ричарда Коми во втором раунде и выиграл пояс Международной федерации бокса. Перед этим поединком сообщалось, что победитель в следующем поединке будет боксировать с Ломаченко.

Украинец провел свой последний бой в августе прошлого года. 31-летний дебютировал перед британской аудиторией и победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей.

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