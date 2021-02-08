Australian Open: Стаховский дал бой 23-ракетке турнира Костюк также проиграла

Стаховский и Костюк покидают соревнования

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Сегодня, в Австралии стартовал первый день турнира Большого шлема — Australian Open. В стартовый день соревнований свои выступления начали два представителя Украины.

Так Марта Костюк в женской сетке одиночных соревнований играла против 32-ракетки турнира, представительницы России Вероники Кудерметовой. В первом сете борьбы не получилось. Украинка взяла только две партии и в тоге уступил сет 2-6, пишет УРА-Информ.

Во втором сете Костюк сумела навязать борьбу. Итог партии решался на тай-брейке, однако украинка его минимально проиграла 5-7 и прекратила борьбу в одиночном разряде. Марта Австралию не покидает, впереди у нее парные выступления.

Также сегодня в Мельбурне играл и единственный представитель Украины в мужской сетке. Сергею Стаховскому противостоял 23-сеяный Душан Лайович. Украинец несмотря на то, что сумел выйти в основу только после победы в квалификации, навязал борьбу более сильному сопернику. Судьба поединка решалась только в пятом сете.

Стаховский имел два брей-пойнты по ходу партии, но реализовать их не сумел. В итоге при счете 4:5 украинец не сумел забрать свою подачу и проиграл.

Завтра свой поединок проведет еще одна украинца Элина Свитолина.