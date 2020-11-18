09:00 18.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине все-таки введут жесткий карантин - эксперт

Несмотря на то, что Кабинет министров и президент Украины заявляют о том, что не планирует пока вводить локдаун, то есть тотальный карантин, его все-таки придется ввести. Такое мнение высказали эксперты.

В Украине все-таки введут жесткий карантин - эксперт

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита отмечает, что на данный момент нельзя говорить о том, что карантин выходного дня может помочь, ведь это не доказано. Он отмечает, что в конечном итоге стране придется ввести локдаун.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Мне бы не хотелось пугать украинцев. Но самый вероятный сценарий - это ухудшение эпидемической ситуации и, как результат, необходимость вводить жесткий карантин через две-три недели", - считает эксперт.

Владимир Курпита отмечает, что введение полного локдауна в Чехии и Бельгии показывает, что спустя две-три недели у них пошел спад новых заражений.

В свою очередь руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк отмечает, что частичный локдаун не помогает и приводит пример Румынии, где власти пошли на компромиссный вариант карантина, но при этом рост инфицирования только ускоряется.

Ранее мы сообщали, что украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19, он уже включен в протокол лечения.


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