В Украине все-таки введут жесткий карантин - эксперт

Несмотря на то, что Кабинет министров и президент Украины заявляют о том, что не планирует пока вводить локдаун, то есть тотальный карантин, его все-таки придется ввести. Такое мнение высказали эксперты.
Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита отмечает, что на данный момент нельзя говорить о том, что карантин выходного дня может помочь, ведь это не доказано. Он отмечает, что в конечном итоге стране придется ввести локдаун.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.
"Мне бы не хотелось пугать украинцев. Но самый вероятный сценарий - это ухудшение эпидемической ситуации и, как результат, необходимость вводить жесткий карантин через две-три недели", - считает эксперт.
Владимир Курпита отмечает, что введение полного локдауна в Чехии и Бельгии показывает, что спустя две-три недели у них пошел спад новых заражений.
В свою очередь руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк отмечает, что частичный локдаун не помогает и приводит пример Румынии, где власти пошли на компромиссный вариант карантина, но при этом рост инфицирования только ускоряется.
Ранее мы сообщали, что украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19, он уже включен в протокол лечения.
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