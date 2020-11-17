Украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19: он уже включен в протокол лечения

Украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания отечественного препарата "Биовен", который является иммуноглобулином.

Сообщается, что клинические исследования лкарственного препарата были начаты в мае текущего года. Также сообщается, что рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением новой смертельной болезни. К данному исследованию были привлечены 9 баз.

Стоит отметить, что исследование препарата завершилось в октябре текущего года.

Также Ефименко подчеркнул, что 13 ноября 2020 года министерство здравоохранения включило "Биовен" в протокол лечения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Как сообщалось ранее, американская биотехнологическая компания Moderna заявила в понедельник (16 ноября), что ее экспериментальная вакцина показала эффективность 94,5 процента в профилактике заболевания COVID-19 по предварительным результатам клинических исследований.