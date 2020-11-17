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Украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19: он уже включен в протокол лечения

Украинская компания "Биофарма" окончила свои клинические испытания иммуноглобулина "Биовен", который является действенным препаратом в борьбе с коронавирусной инфекцией нового поколения, на пациентах, у которых диагностировали Covid-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Facebook совладяельца компании Константина Ефименко.

Украинская компания завершила испытания препарата от COVID-19: он уже включен в протокол лечения

Украинская компания "Биофарма" завершила клинические испытания отечественного препарата "Биовен", который является иммуноглобулином.

Сообщается, что клинические исследования лкарственного препарата были начаты в мае текущего года. Также сообщается, что рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением новой смертельной болезни. К данному исследованию были привлечены 9 баз.

Стоит отметить, что исследование препарата завершилось в октябре текущего года.

Также Ефименко подчеркнул, что 13 ноября 2020 года министерство здравоохранения включило "Биовен" в протокол лечения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

Как сообщалось ранее, американская биотехнологическая компания Moderna заявила в понедельник (16 ноября), что ее экспериментальная вакцина показала эффективность 94,5 процента в профилактике заболевания COVID-19 по предварительным результатам клинических исследований.


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