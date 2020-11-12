В Украине более полумиллиона случаев коронавируса: ситуация продолжает ухудшаться

За последние 24 часа в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Это рекордный показатель. В том числе за последние сутки заболело 428 детей и 564 медицинских сотрудника. Обще количество случаев заражения перевалило за полмиллиона. В стране зафиксировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - написал на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки умерли 198 человек. В общей сложности с начала пандемии в стране уже зафиксировано более 9000 летальных случав – 9145.

За последние 24 часа еще 6 235 человек выздоровели. В общей сложности коронавирус уже побороло в Украине 227 694 пациента.

За последние сутки в стране было сделано 77149 тестирования (в частности методом ПЦР - 46933, методом ИФА - 30216).

Ранее мы сообщали, что в Украине отказались от адаптивного карантина.