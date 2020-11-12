Первый украинский город отказался вводить "карантин выходного дня": это все глупости

В тоже время уже начались разговоры о том, что мэры городов не будет согласны с таким решение, и как с ситуацией с "красной" зоной, просто не позволят в городе ввести такие ограничения. Первым с таким заявлением выступил мэр Львова Андрей Садовой. Он отметил, что это глупое решение и не позволит ввести такие ограничения в городе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-служба Львовского городского совета.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, — это глупости. Мы были, есть и будем вместе с вами, никакого неразумного решения город принимать не будет… Если власть хочет делать какие-то ограничения, то пусть сначала заплатит деньги людям, компенсации, как это делают немцы, французы и другие страны. А добить людей, забрать у них последние средства к существованию…" – заявил Садовой.

Интересно, что в сети мнение разделилось по этому вопросу, часть поддерживает решение Садового, а часть говорит, что это просто пиар, ведь скоро второй тур выборов мэра Львова, в котором Садовой будет участвовать.

Ранее мы сообщали, что в Украине также отменили адаптивный карантин.