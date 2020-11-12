11:51 12.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Кремле сделали официально заявление по поводу миротворцев на Донбассе

В Кремле сделали официально заявление по поводу ситуации на Донбассе. Так как Российская Федерация отправила в Нагорных Карабах, стало интересно планирует ли такой-же шаг Москва по отношению Донбасса.

В Кремле сделали официально заявление по поводу миротворцев на Донбассе

На этот вопрос ответил секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков. Он заявил, что у Владимира Путина на данный момент нет таких планов. Спикер Путина заявил, что Москва против каких-либо военных действий. Также Кремль против миротворцев на территории Украине.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАС.

"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому инструменту (как введение миротворцев), вот чего хотела бы Москва", – ответил Песков на вопрос журналистов, хотела бы Москва при каких-то условиях ввести миротворцев на Донбасс, как это произошло в Карабахе.

Ранее вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщал, что на данный момент вопрос о миротворцах ООН на Донбассе отложен.

Также мы публиковали реакцию так называемой "ДНР" о мирном плане Украины по Донбассу.


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