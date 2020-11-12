07:23 12.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В "ДНР" раскритиковали мирный план Украины по Донбассу: они хотят нашей капитуляции

Так называемая "министр иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова прокомментировала очередной раунд переговоров ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, который состоялся вчера, 11 ноября.

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Она отметила, что ее не устраивает "план действий" Украины по поводу Донбасса. Она предполагает, что он идет вразрез "Минску-2". Наталья Никонорова также добавляет, что украинский вариант в итоговом конце предполагает постепенный вооруженный захват ОРДЛО.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал «МИД ДНР».

"Нам предлагается разоружиться, подписать капитуляцию, впустить украинских силовиков… И только потом, возможно, будут выборы, без закона об «особом» статусе, без внесения изменений в Конституцию Украины и без какого-либо политического урегулирования", — отметила Никонорова.

Так называемая "министр иностранных дел" "республики" считает, что этот план по Донбассу был разработан только с одной целью – созвать саммит в Нормандском формате.

Ранее бывший президент Украины, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о подготовленном украинской стороной так называемом "Плане совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы.


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