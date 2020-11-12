В "ДНР" раскритиковали мирный план Украины по Донбассу: они хотят нашей капитуляции

Так называемая "министр иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова прокомментировала очередной раунд переговоров ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе, который состоялся вчера, 11 ноября.
Она отметила, что ее не устраивает "план действий" Украины по поводу Донбасса. Она предполагает, что он идет вразрез "Минску-2". Наталья Никонорова также добавляет, что украинский вариант в итоговом конце предполагает постепенный вооруженный захват ОРДЛО.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канал «МИД ДНР».
"Нам предлагается разоружиться, подписать капитуляцию, впустить украинских силовиков… И только потом, возможно, будут выборы, без закона об «особом» статусе, без внесения изменений в Конституцию Украины и без какого-либо политического урегулирования", — отметила Никонорова.
Так называемая "министр иностранных дел" "республики" считает, что этот план по Донбассу был разработан только с одной целью – созвать саммит в Нормандском формате.
Ранее бывший президент Украины, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о подготовленном украинской стороной так называемом "Плане совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы.
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