Богатейший в мире человек потерял за сутки $7 млрд: что способствовало падению

Колосальные потери своего состояния понесли также основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмены лишились 5,75 мдрд и 4,24 млрд долларов соответственно.

Сейчас Цукерберг и Маск занимают четвертую и третью позиции в рейтинге миллиардеров BBI. Второе место занимаетоснователь Microsoft Билл Гейтс, его потери, сравнительно, с остальными составили не так уж и много. Он за день потерял 2,3 млрд долларов.

В совокупности состояние десяти богатейших людей мира за день упало на 34 млрд долларов.

Ранее стало известно, что старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович поделился своим экспертным мнение по поводу того, чего ожидать от курса валют до конца месяца.