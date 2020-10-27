10:40 27.10.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с курсом доллара до конца октября: эксперт дал прогноз

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович поделился своим экспертным мнение по поводу того, чего ожидать от курса валют до конца месяца.

Что будет с курсом доллара до конца октября: эксперт дал прогноз

Он отметил, что необходимость заплатить ежемесячные налоги будет стимулировать продавать иностранную валюту. Это своим образом, окажет поддержку гривны, и она должна укрепиться до кона недели.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей и может получить еще большее предложение валюты от экспортеров. Поэтому сбалансировать избыток предложения может только уменьшение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС", - сказал он.

Тарас Котович добавил, что впервые за пять недель НБУ не участвовал в торгах на валютном рынке. На прошлой неделе курс доллара колебался, но все завершилось показателями 28,32 грн/доллар.

"В четверг гривна даже несколько укрепилась, но уже к концу недели вернулась на привычный уровень, приближенный к 28,3 грн/доллар", - заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в Украине запущен золотодобывающий рудник после 15 лет простоя.


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