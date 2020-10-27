Что будет с курсом доллара до конца октября: эксперт дал прогноз

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович поделился своим экспертным мнение по поводу того, чего ожидать от курса валют до конца месяца.
Он отметил, что необходимость заплатить ежемесячные налоги будет стимулировать продавать иностранную валюту. Это своим образом, окажет поддержку гривны, и она должна укрепиться до кона недели.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.
"Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей и может получить еще большее предложение валюты от экспортеров. Поэтому сбалансировать избыток предложения может только уменьшение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС", - сказал он.
Тарас Котович добавил, что впервые за пять недель НБУ не участвовал в торгах на валютном рынке. На прошлой неделе курс доллара колебался, но все завершилось показателями 28,32 грн/доллар.
"В четверг гривна даже несколько укрепилась, но уже к концу недели вернулась на привычный уровень, приближенный к 28,3 грн/доллар", - заявил эксперт.
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