Что будет с курсом доллара до конца октября: эксперт дал прогноз

Он отметил, что необходимость заплатить ежемесячные налоги будет стимулировать продавать иностранную валюту. Это своим образом, окажет поддержку гривны, и она должна укрепиться до кона недели.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей и может получить еще большее предложение валюты от экспортеров. Поэтому сбалансировать избыток предложения может только уменьшение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС", - сказал он.

Тарас Котович добавил, что впервые за пять недель НБУ не участвовал в торгах на валютном рынке. На прошлой неделе курс доллара колебался, но все завершилось показателями 28,32 грн/доллар.

"В четверг гривна даже несколько укрепилась, но уже к концу недели вернулась на привычный уровень, приближенный к 28,3 грн/доллар", - заявил эксперт.

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