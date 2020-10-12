Карантин — это не лечение болезни - народный депутат

В субботу состоялось селекторное заседание у президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Карантин — это не лечение болезни, карантин — это меры, которые замедляют нагрузку на систему здравоохранения. Для нас самое важное сегодня — чтобы не случилось итальянского сценария, где система здравоохранения "легла" и ушла в локдаун, это еще хуже, чем локдаун в экономике. Поэтому все меры дают возможность системе здравоохранения противостоять эпидемии", - заявил Михаил Радуцкий.

Он добавил, что на данный момент в мире нет лекарств от коронавируса, а вакцина находится на стадии разработки. При этом, ни одна из проверенных мировых компаний не обещает, что вакцина от коронавируса сможет появиться до конца этого года.

Напомним, что в Украине от коронавирусной инфекции уже умерло более 5000 человек.