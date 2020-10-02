Вулкан Гримсвотн может снова ожить: последний взрыв парализовал авиасообщение

Исландское метеорологическое бюро изменило авиационный цветовой код Гримсвотна с зеленого на желтый. Вулканическая активность на Гримсвотне постепенно увеличивалась с течением времени, о чем свидетельствуют несколько геофизических и геохимических параметров, которые отслеживаются на регулярной основе.
Сейчас многие данные показывают, что вулкан Гримсвотн достиг уровней, сопоставимых с уровнями, наблюдавшимися до исторических извержений. Это не означает, что извержение неизбежно. Однако это может быть вызвано понижением давления внутри вулкана.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.
"Служба гражданской защиты регулярно встречается с Исландским метеорологическим управлением и получает информацию о ситуации. Пока нет причин для изменения уровня готовности гражданской защиты из-за Гримсвотна", - говорится на национальном веб-сайте исландского учреждения.
Последнее извержение Гримсвотна произошло в мае 2011 года. Облако пыли остановило воздушное движение не только над Исландией, но и над Гренландией, Шотландией и Норвегией.
Ранее мы сообщали, что в Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг