13:21 02.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Вулкан Гримсвотн может снова ожить: последний взрыв парализовал авиасообщение

Исландское метеорологическое бюро изменило авиационный цветовой код Гримсвотна с зеленого на желтый. Вулканическая активность на Гримсвотне постепенно увеличивалась с течением времени, о чем свидетельствуют несколько геофизических и геохимических параметров, которые отслеживаются на регулярной основе.

Вулкан Гримсвотн может снова ожить: последний взрыв парализовал авиасообщение

Сейчас многие данные показывают, что вулкан Гримсвотн достиг уровней, сопоставимых с уровнями, наблюдавшимися до исторических извержений. Это не означает, что извержение неизбежно. Однако это может быть вызвано понижением давления внутри вулкана.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

"Служба гражданской защиты регулярно встречается с Исландским метеорологическим управлением и получает информацию о ситуации. Пока нет причин для изменения уровня готовности гражданской защиты из-за Гримсвотна", - говорится на национальном веб-сайте исландского учреждения.

Последнее извержение Гримсвотна произошло в мае 2011 года. Облако пыли остановило воздушное движение не только над Исландией, но и над Гренландией, Шотландией и Норвегией.

Ранее мы сообщали, что в Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла.


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