В Индонезии "проснулся" вулкан, который выбрасывает облака пепла

Местные власти предупредили об извержении лавы из кратера и призвали авиакомпании, которые выполняют свои полеты в этом районе, пристально наблюдать за облаком пепла и ситуации в Индонезии в частности. Гражданам запретили подходить к Синабугу ближе чем на 5 км для их же безопасности.

По словам представителя индонезийского Управления по преодолению последствий стихийных бедствий Радития Джати, местным также рекомендуется надевать маску во время пребывания на улице для того, чтоб хоть как-то фильтровать опасные вещества для дыхания человека.

Стоит отметить, что вулкан является одним из 120 активных в стране. Он "проснулся" после 400 лет спокойствия в 2010 году. В 2014 году из-за него погибло 16 человек, а в 2016-м - еще семь человек.

Ранее стало известно, что из-за штормовой погоды в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате данного происшествия скончались три человека, еще шесть получили ранения.