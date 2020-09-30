Что в действительности происходит в Нагорном Карабахе: эксперт рассказал правду

Российский политолог Станислав Белковский поделился своим мнением по поводу ситуации в этом регионе. Он назвал президента Турции Реджепа Эрдогана главным виновником возрождения замороженого конфликта на этой территории.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Нынешнее обострение конфликта в значительной мере связано с личными и политическими амбициями Реджепа Эрдогана, который последовательно идет по пути восстановления Османской империи и формата государственности как исламского государства. Эрдоган тестирует ситуацию на то, сможет ли Турция под его руководством стать ключевым модератором военно-политических конфликтов на Южном Кавказе. Это главная причина нынешнего обострения", - считает эксперт.

По мнению эксперта, Азербайджан не начал бы военные действия без согласия с Эрдоганом. В тоже время он добавил, что с точки зрения международного права территория Нагорного Карабаха является Азербайджаном.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе.