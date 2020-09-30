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В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе

Азербайджан не планирует останавливать военную операцию в Нагорном Карабахе до того момента, пока все вооруженные силы Армении не покинут регион. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана выдвинули такие требование во время немедленного заседания Постоянного Совета ОБСЕ.

В Баку выразили надежду, что минская группа ОБСЕ в действительности осознает цели и планы азербайджанской стороны и воспримет их всерьез. Также они отметили, что хотят, что ОБСЕ потребовали от Еревана вывода своих вооруженных формирований из Армении.

"Азербайджан продолжит свои законные военные операции до тех пор, пока ВС Армении не покинут оккупированных территорий", - отмечается в сообщении.

Как стало известно ранее, Украина отреагировали на ситуацию в Нагорном Карабахе. Там Азербайджан и Армения начали масштабные военные действия один против одного.


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