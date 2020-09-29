В Украине более 4000 летальных случаев от COVID-19: данные за 29 сентября

За последние сутки в стране умерло 69 человек. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано 4 065 летальных случаев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За последние 24 часа в Украине зафиксировано 3627 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Это очень близко к рекорду, который был установлен 26 сентября, тогда было зафиксировано 3 833 случая заражения. Всего в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 204 932 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни в сутки обнаружили на Харьковщине (426), в Киеве (416) и в Одесской области (271).

На данный момент уже 90 250 пациентов выздоровели, только за последние сутки болезнь победило 1797 пациентов. От COVID-19 продолжают лечиться 112414 человек.

Ранее мы сообщали, что в мире от коронавируса уже умерло более миллиона человек.