09:19 29.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине более 4000 летальных случаев от COVID-19: данные за 29 сентября

Очередную грозную отметку перешагнула коронавирусная пандемия в Украине. В стране уже более 4000 смертельных случаев из-за COVID-19.

В Украине более 4000 летальных случаев от COVID-19: данные за 29 сентября

За последние сутки в стране умерло 69 человек. В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано 4 065 летальных случаев.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За последние 24 часа в Украине зафиксировано 3627 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Это очень близко к рекорду, который был установлен 26 сентября, тогда было зафиксировано 3 833 случая заражения. Всего в стране с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 204 932 человек. Больше всего новых случаев коронавирусной болезни в сутки обнаружили на Харьковщине (426), в Киеве (416) и в Одесской области (271).

На данный момент уже 90 250 пациентов выздоровели, только за последние сутки болезнь победило 1797 пациентов. От COVID-19 продолжают лечиться 112414 человек.

Ранее мы сообщали, что в мире от коронавируса уже умерло более миллиона человек.


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