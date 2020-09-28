08:11 28.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100246735:labazovych

В мире погибло уже более миллиона человек от коронавируса: ситуация в Украине не самая худшая

Пандемия коронавируса уже унесла один миллион смертей во всем мире. Всего уже зарегистрировано более 33 миллионов случаев заболевания.

В мире погибло уже более миллиона человек от коронавируса: ситуация в Украине не самая худшая

Число погибших в миллион человек было превышено вскоре после того, как в воскресенье правительство Великобритании объявило о 17 очередных погибших. Наибольшее количество заражений пока зарегистрировано в США - почти 7,3 миллиона случаев и более 209 тысяч летальных исходов. Второе место заняла Индия с более чем 6 миллионами инфицированных. Вирус убил 95000 человек в этой стране. Бразилия в настоящее время находится на третьем месте, где с начала эпидемии было выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения. Там погибло 141 тысяча пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Worldometer.

В Украине на данный момент официально зарегистрировано 198 634 случая заболевания. Это 25 показатель в мире, впереди Израиль с 231 тысячей случаями. В общей сложности от пандемии в Украине уже погибло 3959 человек. По этому показателю Украина 33 в мире, впереди Китай с 4634 смертями.

Ранее НАН предупредила, что коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки.


Поделиться

Читайте также:
 
Ситуация на Донбассе: данные за 28 сентября, боевики продолжают стрелять Эластичные муфты, демпферы, пороги: зачем нужны, когда подлежат замене Аренда автомобиля: что учесть перед заказом услуги? Народная инаугурация Тихановской: политик призвала белоруссов на новые протесты
Проишествия
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив