В мире погибло уже более миллиона человек от коронавируса: ситуация в Украине не самая худшая

Число погибших в миллион человек было превышено вскоре после того, как в воскресенье правительство Великобритании объявило о 17 очередных погибших. Наибольшее количество заражений пока зарегистрировано в США - почти 7,3 миллиона случаев и более 209 тысяч летальных исходов. Второе место заняла Индия с более чем 6 миллионами инфицированных. Вирус убил 95000 человек в этой стране. Бразилия в настоящее время находится на третьем месте, где с начала эпидемии было выявлено более 4,7 миллиона случаев заражения. Там погибло 141 тысяча пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Worldometer.

В Украине на данный момент официально зарегистрировано 198 634 случая заболевания. Это 25 показатель в мире, впереди Израиль с 231 тысячей случаями. В общей сложности от пандемии в Украине уже погибло 3959 человек. По этому показателю Украина 33 в мире, впереди Китай с 4634 смертями.

Ранее НАН предупредила, что коронавирус в Украине возьмет высоту в 4400 больных за сутки.