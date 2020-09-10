08:10 10.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Война на Донбассе: сводка за 10 сентября

Уже вторые сутки кряду боевики на Донбассе продолжают придерживаться режима полного прекращения огня. Ситуация продолжает быть контролированной со стороны украинских военнослужащих.

Война на Донбассе: сводка за 10 сентября

Так за предыдущие сутки девятого сентября по всей линии фронта не было зафиксировано ни одного обстрела или провокации со стороны противника. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской. В частности, за минувшие сутки ликвидировано пожара вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, чистая Лиман и Новозвановка", - отмечают в штабе ООС.

В ООС также заявили, что украинские военные продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

С начала суток 10 сентября противник продолжает придерживаться режима полного прекращения огня.

Днем ранее также не было зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций на Донбассе.


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