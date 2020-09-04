09:34 04.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирусный рекорд в Украине: более 2700 больных, данные за 4 сентября

Четвертое сентября принесло очередной коронавирусный рекорд в Украине. На этот раз речь идет о количестве новых случаев заражения за сутки. Впервые показатель перевалил за 2500.

Коронавирусный рекорд в Украине: более 2700 больных, данные за 4 сентября

Так за последние 24 часа 2 723 новых случая заражения. На протяжении уже более недели этот показатель не падает ниже 2000. Предыдущий рекорд был установлен второго сентября - 2 495 пациентов. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже 130 951 человек заразилось COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в нескольких регионах более 100 новых пациентов: в Харьковской (371) области, Киеве (319), Одесской (225) , Тернопольской (204), Львовской (196), Черновицкой (162), Ивано-Франковской (160), Хмельницкой (108), Закарпатской (100) и Черниговской (100) областях.

За последние сутки умер 51 пациент с коронавирусом.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 сентября, зафиксированы 2 723 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 51 ранее заболевший умер. С начала пандемии зафиксирован 2 761 летальный случай.

Выздоровевших в стране уже 60 613, за сутки 937. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что прогноз по продолжительности коронавируса неутешительный.


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