15:31 03.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда закончится пандемия коронавируса: врач дал неутешительный прогноз

Коронавирусная инфекция продолжает поражать украинцев. Фиксируется более 2000 случаев каждый день и пока неизвестно, когда это все закончится.

Когда закончится пандемия коронавируса: врач дал неутешительный прогноз

Эксперт, инфекционист и консультант по управлению изменениями Вадим Аристов поделился своим мнением по поводу того, когда пандемия COVID-19 может закончиться. По его мнению с болезнью придется жить еще минимум год. Он отметил, что все зависит от того, когда появится коллективный иммунитет, или когда будет произведена вакцина в достаточном количестве. При этом если появится коллективный иммунитет, то вакцина станет дешевле.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Главред.

"Проблема в Украине еще на год точно будет оставаться. А каким путем она решится – то ли вакцинацией, то ли приобретением коллективного иммунитета, будет видно", – добавил отметил.

Напомним, что за последние сутки в Украине практически 2500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также рекордное количество летальных случаев. При этом в Кабинете министров прогнозируют, что к концу сентября-началу октября в стране будет по 3000 новых пациентов каждый день.


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