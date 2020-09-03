09:18 03.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: ни дня без рекорда, данные за 3 сентября

Третье сентября принесло очередной коронавирусной антирекорд в Украине. Также снова почти 2500 новых больных, а это значит, что болезнь не намерена отступать.

Коронавирус в Украине: ни дня без рекорда, данные за 3 сентября

Так за предыдущие сутки второго сентября в Украине зафиксировано 2 430 новых случаев заражения. Это не рекордный показатель, но очень близко. На протяжении уже недели количество новых случаев не падает ниже 2000. Рекорд был установлен вчера – 2495 новых пациентов за сутки. В общей сложности в стране уже 128 228 человек заразилось коронавирусом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Сразу в нескольких регионах Украины более 100 случаев заражения- В в Харьковской (301) области, Киеве (280), Тернопольской (242), Львовской (209), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (137), Одесской (116) и Хмельницкой (110).

Рекорд был установлен по количеству летальных случаев. За последние сутки умерло 54 пациента с коронавирусом – это самый высокий показатель с начала пандемии. 2 710 летальных случаев уже зафиксировано в Украине.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 65 842 человек.

Ранее мы сообщали, что Украина ждет новые дешевые тесты на коронавирус.


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