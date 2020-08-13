15:59 13.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус нашли в замороженных курах: неожиданное открытие

Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в замороженных куриных крылышках в китайском городе Шэньчжэнь. К счастью, никто не заразился.

Коронавирус нашли в замороженных курах: неожиданное открытие

Мясо привезли из Бразилии. По данным СМИ, все сотрудники, имевшие контакт с зараженным продуктом, были проверены на наличие коронавируса. Другие продукты, которые могли находиться рядом с замороженными куриными крылышками, были отделены или сняты с продажи.

Об этом пишет УРА-Информ.

Число инфекций, передаваемых локально в материковом Китае, в среду упало до однозначного числа. Все девять случаев были выявлены в северо-западном регионе Синьцзян, столица которого Урумчи оказалась в центре повторения пандемии в июле. Еще 25 случаев заражения были привезены китайскими путешественниками из-за границы.

Китай в значительной степени сдержал локальное распространение пандемии, которая, как полагают, началась в Ухане в конце прошлого года, а затем распространилась по всему миру. По официальным данным, в Китае от Covid-19 умерли 4634 человека, всего заразились 84 737 человек.

С другой стороны, Гонконг сейчас сталкивается с третьей волной пандемии Covid-19, которая начала захлестывать местную службу здравоохранения. В начале августа в регионе ежедневно регистрировалось трехзначное увеличение числа заражений.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки было зафиксировано более 1500 новых случаев заражения.


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