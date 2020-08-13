В Украине снова антирекорд COVID-19: новые данные на 13 августа

Так за последние сутки 12 августа в стране было зафиксировано 1592 новых случая инфицирования коронавирусом. Это рекордный показатель в стране с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен практически неделю назад – седьмого августа, когда заболело 1489 человек. Скорее всего, этот показатель будет побит уже завтра.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Совета нацбезопасности и обороны Украины.

В общей сложности в стране с начала пандемии было зафиксировано 86 140 случая заражения. За последние сутки в шестки регионах Украины более 100 новых случаев. В Харьковской области - 209, во Львовской 166, в Ивано-Франковской - 138, городе Киеве 133, Черновицкой – 130- и Одесской – 114.

За последние сутки 22 пациента с опасной болезнью умерло. В общей сложности 1992 летальных случая зафиксировано в стране. Завтра будет более 2000 погибших от коронавируса.

Выздоровели от заболевания уже 46 216 украинцев, из них за последние сутки - 530. В тоже время продолжают болеть COVID-19 37 932 украинца, что на 1 040 человек больше, чем сутками ранее.

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