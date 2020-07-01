Правительство установила жесткие штрафы за хождение без масок: как не выложить кругленькую сумму

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что на поручение премьер-министра Украины разработан законопроект об ответственности за нахождение без масок гражданам Украины в общественных местах. Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом заявил министр на заседании Кабинета министров, передает УРА-Информ.
Малюська подчеркнул, что ответственность лицам предусмотрена в кодексе об административных правонарушениях и отдельно ответственность юридических лиц – владельцев ВВВ заведений общепита, развлекательных и других, а также собственников общественного транспорта, которые обязаны пропускать украинское население только при наличии защитных масок в условиях пандемической ситуации.
"Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина", - уточнил он.
Ранее УРА-Информ писал, что число столичных жителей, у которых сутками ранее обнаружили коронавирус нового поколения, родом из китайского Уханя, увеличилось на 101 гражданское лицо.ВВВ