В Киеве растет число тяжело больных коронавирусом

Также киевский глава подчеркнул, что столице растет число людей, которые были госпитализированы с пневмонией.

В "С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов", - рассказал в своей речи мэр Киева.

По последним данным, в украинской столице уже лабораторно подтверждено 5 138 случаев заболевания COVID-19. Среди больных 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и три девочки, которым 1, 6 и 14 лет соответственно. Также болеют 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

Госпитализированными оказались девять зараженных коронавирусной инфекцией, остальные граждане находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки одержали победу над болезнью 35 человек. Всего коронавирус нового типа преодолели 1 598 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. Но в Деснянском районе - 11 случаев", - добавил Кличко.

Как ранее сообщал УРА-Информ, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине похоже, понемногу улучшается, однако точная картина станет известна за пару дней.