14:00 01.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245393:Nataly

В Киеве растет число тяжело больных коронавирусом

Число столичных жителей, у которых сутками ранее обнаружили коронавирус нового поколения, родом из китайского Уханя, увеличилось на 101 гражданское лицо. Среди зараженных коронавирусной инфекцией присутствуют семеро работников медицинской индустрии. Об этом сообщил на брифинге мэр столицыВ Виталий Кличко, передает УРА-Информ.

В Киеве растет число тяжело больных коронавирусом

Также киевский глава подчеркнул, что столице растет число людей, которые были госпитализированы с пневмонией.

В "С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов", - рассказал в своей речи мэр Киева.

По последним данным, в украинской столице уже лабораторно подтверждено 5 138 случаев заболевания COVID-19. Среди больных 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и три девочки, которым 1, 6 и 14 лет соответственно. Также болеют 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

Госпитализированными оказались девять зараженных коронавирусной инфекцией, остальные граждане находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки одержали победу над болезнью 35 человек. Всего коронавирус нового типа преодолели 1 598 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. Но в Деснянском районе - 11 случаев", - добавил Кличко.

Как ранее сообщал УРА-Информ, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине похоже, понемногу улучшается, однако точная картина станет известна за пару дней.


Поделиться

Читайте также:
 
Стала известна дата следующего боя Василия Ломаченко Зеленский не планирует подачу воды в Крым Магнитные бури в июле 2020: чего ожидать В субботу нас ждет уникальное явление: Земля будет дальше всего от Солнца
Проишествия
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив