В Киеве растет число тяжело больных коронавирусом

Число столичных жителей, у которых сутками ранее обнаружили коронавирус нового поколения, родом из китайского Уханя, увеличилось на 101 гражданское лицо. Среди зараженных коронавирусной инфекцией присутствуют семеро работников медицинской индустрии. Об этом сообщил на брифинге мэр столицыВ Виталий Кличко, передает УРА-Информ.
Также киевский глава подчеркнул, что столице растет число людей, которые были госпитализированы с пневмонией.
В "С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов", - рассказал в своей речи мэр Киева.
По последним данным, в украинской столице уже лабораторно подтверждено 5 138 случаев заболевания COVID-19. Среди больных 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и три девочки, которым 1, 6 и 14 лет соответственно. Также болеют 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.
Госпитализированными оказались девять зараженных коронавирусной инфекцией, остальные граждане находятся на самоизоляции.
За прошедшие сутки одержали победу над болезнью 35 человек. Всего коронавирус нового типа преодолели 1 598 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. Но в Деснянском районе - 11 случаев", - добавил Кличко.
Как ранее сообщал УРА-Информ, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине похоже, понемногу улучшается, однако точная картина станет известна за пару дней.