13:31 01.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус в США: снова более тысячи смертей в день

1199 человек умерло в США за последние 24 часа на COVID-19, сообщил во вторник Университет Джона Хопкинса. Впервые с 10 июня ежедневное число смертей в США превысило 1000 человек.

Коронавирус в США: снова более тысячи смертей в день

В общей сложности 127 322 человека умерли в США с начала пандемии из-за коронавируса. 322 человека. За последние 24 часа число зараженных увеличилось на 42 тысячи 528. В общей сложности в этой стране уже зарегистрировано более 2,6 миллиона случаев коронавируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Соединенные Штаты Америки являются наиболее пострадавшей страной в мире в результате пандемии, учитывая число инфицированных и число погибших.

В последние недели резко увеличилось число инфицированных людей, в основном на юге и западе страны. Власти Техаса сообщили вчера, что в этом штате было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения в 6975 человек.

США "идут в неправильном направлении", - сказал главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи, говоря о развитии эпидемии коронавируса. Он предупредил, что скоро в США могут фиксироваться по 100 тысяч новых случаев каждый день.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в последние дни многие американцы перестали избегать запретов, часто не надевая маски. "У нас будет много проблем из-за этого", - сказал он.

Напомним, что в Украине почти 45 000 случаев заражения на COVID-19.


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