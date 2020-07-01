Коронавирус в Украине: появилась позитивная тенденция, данные за 1 июля

По состоянию на утро первого июня в Украине зафиксировано почти 45 000 зафиксированных случаев. В общей сложностиВ 44 998 человек сдало положительный тест. Третий день подряд фиксируется около 700 новых случаев заражения, хотя ранее был установлен рекорд более 1100. За последние 24 часа было обнаружено еще 664 инфекции COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

За сутки умерло еще 14 пациентов с этой болезнью. В общей сложности в стране с начала пандемии было зафиксировано 1 173 летальных случаев.

За последние 24 часа выздоровело 433 человека, при том что сутками ранее этот показатель был на уровне – 88 пациентов.

На данный момент болезнью болеет 24 277 человек, это на 217 больше, чем днем ранее. Больше всего новых случаев фиксируется во Львовской области, там за последние сутки было зафиксировано 143 новых пациента. 101 позитивный случай на коронавирус был зафиксирован в городе Киеве.

Ранее источники в МОЗ отмечали, что на этой недели прогнозируется новый суточный рекорд по количеству новых случаев заражения.