Киев загибается от пандемии: условия ужесточения карантина

Согласно критериям Минздрава, которые были опубликованы 24 июня текущего года, Киев не мог перейти к следующему этапу смягчения противокоронавирусных мероприятий. Несмотря на меры предосторожности, столичная власть, все же, приняла решение ослабить карантинные ограничения. Данное решение Бондаренко объяснил тем, что с 22 июня вступило в силу другое постановление Кабмина - №500, которое регламентирует критерии ужесточения карантина. И по этому постановлению Киев получил право отменить часть ограничений, что были введены ранее.

"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22-го же июня действует другое постановление - №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - утверждает Бондаренко.

Также чиновник отметил, что Киев превысил норму только по одному из ключевых показателей для усиления карантина – по состоянию на 24 июня в столице прирост больных коронавирусной инфекцией составлял 11,55% при оптимальном показателе в 10%.

Бондаренко также подчеркнул, что если этот показатель сохранится до 27 июня, то именно в этот день будет обсуждаться вопрос об ужесточении противоэпидемиологических мероприятий.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что в Украине практически с каждым днем увеличивается количество проведенных тестирований на коронавирус существует еще одна важная проблема в это вопросе.