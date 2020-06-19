10:35 19.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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ЕС продлил санкции против России из-за с аннексии Крыма

В четверг (18 июня) страны-члены ЕС решили продлить на один год санкции против России, введенные в связи с аннексией Крыма. Ограничения распространяются на торговлю и инвестиции в определенных секторах экономики и запрет на экспорт определенных товаров.

ЕС продлил санкции против России из-за с аннексии Крыма

С марта 2014 года ЕС постепенно вводит санкции против России. Это ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию Украины. Ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.

Об этом пишет УРА-Информ.

Санкции применяются к гражданам ЕС и компаниям ЕС и распространяются на территорию Крыма и Севастополя. К ним относятся запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя, торговые и инвестиционные ограничения в некоторых секторах экономики и инфраструктурные проекты, запрет на предоставление туристических услуг в Крыму или Севастополе, а также запрет на экспорт определенных товаров и технологий.

Помимо ограничений, введенных в связи с аннексией Крыма, ЕС также ввел индивидуальные санкции в связи с агрессией России в Украине. 175 человек и 44 юридических лица подлежат замораживанию активов и запрету на поездки из-за действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Ранее мы сообщали, что в США подписали новые санкции против Китая.


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