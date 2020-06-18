10:06 18.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В США подписали новые санкции против Китая: что известно

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал закон, в котором предусмотрены санкции в отношении китайских властей и определенных организаций. Причиной новых санкций, которые утвердил американский президент - нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае. Об этомВ сообщает сайт Конгресса.

В США подписали новые санкции против Китая: что известно

В новом подписанном документе указано, что американские санкции, которые направлены против китайского государства могут затронуть тех граждан, кто несет ответственность за угнетение уйгуров. Законом предусмотрено два вида ограничений. Первое означает заморозку действующих активов, а второе проявляется в визовых ограничениях.

В данный момент Конгресс США ожидает от национальной разведки отчет, в котором будет описана политика правительства Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и объемы принудительного труда мусульманских меньшинств внутри страны.

Уйгуры - это коренной тюркский народ, который проживает в регионе Синьцзян-Уйгурский на китайской территории, в большинстве своем этот народ исповедует ислам. По данным ООН, в данный момент в Китае находиться около 1 млн уйгуров, которые проживают в лагерях "для идеологической обработки".

Как сообщалось ранее, сегодня, 18 июня, под Верховной Радой Украины состоится очередной митинг. На этот раз акция будет проходить против министра внутренних дел Арсена Авакова.


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