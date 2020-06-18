13:45 18.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245196:labazovych

С первого июля для украинцев открывается популярная страна: какие курорты ожидают граждан Украины

Прошла уже большая половина первого месяца лета, однако конкурентной информации по поводу отдыха на море за границей пока не было. Да вроде Турция (с обязательным тестом на коронавирус по прилету) и Албания отрыли свои курорты для украинцев, однако пока чартеры с туристами туда не летают.

С первого июля для украинцев открывается популярная страна: какие курорты ожидают граждан Украины

В тоже время полететь на отдых с первого июля можно будет в Египет. Об этом сообщали популярный туроператор Join UP. Украинцы смогут отдохнуть и поплавать на курортах
Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

Отметим, что в Египте туристов будут принимать только те отели, которые получили сертификат Hygiene Safe Certificate. Это специальный сертификат, который означает, что отель придерживается всех обязательных норм безопасности, которые были разработаны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому гости могут спокойно находиться в таких отелях.

Отмечается также, что начиная с первого июля гостиницы будут заполнены максимум только наполовину, чтобы не было большого количества людей в отелей.

Также власти Египта приняли решение отменить плату за туристические визы до 31 октября для тех путешественников.

Ранее мы сообщали о ценах на отдых летом за границей.


Поделиться

Читайте также:
 
В Италии продают дома за 1 евро: есть только одно условие Верховная Рада приняла неожиданное решение по Вакарчуку: что произошло УЗ вновь в центре скандала: что на этот раз сделало правление компании Ляшко назвал главную причину роста заболеваемости на коронавирус: она удивляет
Проишествия
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив