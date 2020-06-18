С первого июля для украинцев открывается популярная страна: какие курорты ожидают граждан Украины

В тоже время полететь на отдых с первого июля можно будет в Египет. Об этом сообщали популярный туроператор Join UP. Украинцы смогут отдохнуть и поплавать на курортах

Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.

Отметим, что в Египте туристов будут принимать только те отели, которые получили сертификат Hygiene Safe Certificate. Это специальный сертификат, который означает, что отель придерживается всех обязательных норм безопасности, которые были разработаны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому гости могут спокойно находиться в таких отелях.

Отмечается также, что начиная с первого июля гостиницы будут заполнены максимум только наполовину, чтобы не было большого количества людей в отелей.

Также власти Египта приняли решение отменить плату за туристические визы до 31 октября для тех путешественников.

Ранее мы сообщали о ценах на отдых летом за границей.