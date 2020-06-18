С первого июля для украинцев открывается популярная страна: какие курорты ожидают граждан Украины

Прошла уже большая половина первого месяца лета, однако конкурентной информации по поводу отдыха на море за границей пока не было. Да вроде Турция (с обязательным тестом на коронавирус по прилету) и Албания отрыли свои курорты для украинцев, однако пока чартеры с туристами туда не летают.
В тоже время полететь на отдых с первого июля можно будет в Египет. Об этом сообщали популярный туроператор Join UP. Украинцы смогут отдохнуть и поплавать на курортах
Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу компании.
Отметим, что в Египте туристов будут принимать только те отели, которые получили сертификат Hygiene Safe Certificate. Это специальный сертификат, который означает, что отель придерживается всех обязательных норм безопасности, которые были разработаны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому гости могут спокойно находиться в таких отелях.
Отмечается также, что начиная с первого июля гостиницы будут заполнены максимум только наполовину, чтобы не было большого количества людей в отелей.
Также власти Египта приняли решение отменить плату за туристические визы до 31 октября для тех путешественников.