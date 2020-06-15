Цены на отдых за границей летом 2020 года: они приятно удивляют

Основатель туроператора Елена ШаповаловаВ поделилась информацией по поводу цен на отдых на популярных курортах. Она отметила, что есть весьма интересные предложения.

"Очень много запросов, но пока никто не рискует покупать путевки, несмотря на то, что цены очень приемлемы — Турция, Греция, Хорватия. Для примера, Турция — 255 евро на человека, все включено за неделю, отель "четыре звезды". Это 6800 гривен. Если сравнивать с теми ценами, которые у нас в Украине, например, Одесса или Трускавец, то эта цена больше, чем в Украине", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Она добавила, что за такие деньги в Украине не предложат систему all inclusive, которая действует в Турции, а будет завтрак либо завтрак и ужин. Елена ШаповаловаВ добавила, что цена 255 евро на человека очень хорошая и такой в Турции уже давно не было.

Также эксперт добавил, что цены на апартаменты в Греции на неделю без питания начинаются от 330 евро на человека, а в Хорватии - 450 евро с человека.

Напомним, что Турция откроет свои границы для украинцев с 15 июня, однако по прилету нужно будет пройти тест на коронавирус.