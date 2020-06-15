10:07 15.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245106:labazovych

Цены на отдых за границей летом 2020 года: они приятно удивляют

Стали известны цены на летних отдых для украинцев в популярных для наших граждан странах последних лет. При этом пока не совсем понятно, когда украинцы смогут улетать на пляжи популярных курортов.

Цены на отдых за границей летом 2020 года: они приятно удивляют

Основатель туроператора Елена ШаповаловаВ поделилась информацией по поводу цен на отдых на популярных курортах. Она отметила, что есть весьма интересные предложения.

"Очень много запросов, но пока никто не рискует покупать путевки, несмотря на то, что цены очень приемлемы — Турция, Греция, Хорватия. Для примера, Турция — 255 евро на человека, все включено за неделю, отель "четыре звезды". Это 6800 гривен. Если сравнивать с теми ценами, которые у нас в Украине, например, Одесса или Трускавец, то эта цена больше, чем в Украине", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Она добавила, что за такие деньги в Украине не предложат систему all inclusive, которая действует в Турции, а будет завтрак либо завтрак и ужин. Елена ШаповаловаВ добавила, что цена 255 евро на человека очень хорошая и такой в Турции уже давно не было.

Также эксперт добавил, что цены на апартаменты в Греции на неделю без питания начинаются от 330 евро на человека, а в Хорватии - 450 евро с человека.

Напомним, что Турция откроет свои границы для украинцев с 15 июня, однако по прилету нужно будет пройти тест на коронавирус.


Поделиться

Читайте также:
 
Украина сегодня возобновляет международное авиасообщение: какие рейсы состоятся 15 июня В Украине уже более 900 человек умерло от коронавируса: статистика за 15 июня Как купить валюту в Киеве выгодно и безопасно Доставка цветов: почему так важно дарить любовь
Проишествия
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив