Лекарство от коронавируса: ВОЗ сообщает о научном прорыве

"Это первое доказанное лечение, которое снижает смертность у пациентов с COVID-19, которые получают кислород или были подключены к ИВЛ, - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус. "Это хорошая новость". Я поздравляю британское правительство, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв", - сказал он.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Британские ученые объявили во вторник после окончания клинических испытаний, что дексаметазон из семейства стероидов на треть снижает смертность среди наиболее тяжело больных пациентов. Как сообщили авторы исследования RECOVERY в Оксфордском университете, дексаметазоновая терапия показала "явные и существенные эффекты" в предотвращении смерти пациентов.

Ранее мы сообщали, что Украина намерен сделать предзаказ на вакцину против коронавируса.