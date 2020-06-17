10:02 17.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Достанется ли украинцам вакцина от коронавируса

Многие страны мира уже выстроились в очередь и даже делают предзаказы на вакцину от коронавирусной инфекций. Как в этом направлении намерена действовать Украина?

Достанется ли украинцам вакцина от коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга, 17 июня, рассказал, что Украина начала переговоры по поводу закупки вакцины против коронавируса. Речь идет о вакцине компании АstraZeneca, которую предприятие разработало вместе Оксфордским университетом и продолжает работать над ней.

"Президент дал соответствующее распоряжение срочно начать, в частности, переговоры с соответствующими государственными структурами страны по заказу и предзаказ на эту вакцину. Эта процедура начала продолжаться. Для нас это важно, важно, чтобы Украина была одной из первых стран, где тоже будет применена соответствующая вакцина, которая пройдет все клинические испытания к этому ", - цитирует Степанова УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

На данный момент будущую вакцину уже заказало четыре страны - Италия, Германия, Франция и Нидерланды. Они в общей сложности подписали договор на поставку 400 млн до вакцины.

В тоже время украинский министр не сказал, когда может быть подписан договор и о каком количестве доз идет речь.

Напомним, что в Украине уже более 33 000 случаев заражения коронавирусом.


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